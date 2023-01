Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (11.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe im vergangenen Jahr etwas weniger Autos an Kunden ausgeliefert. Wie der Stuttgarter Konzern am Dienstag mitgeteilt habe, seien rund 2,04 Millionen Autos verkauft worden - nach 2,06 Millionen im Vorjahr. Das Jahr sei herausfordernd gewesen und von regionalen Corona-Maßnahmen sowie Engpässen in der Logistik und bei den Halbleitern geprägt gewesen. Als Grund für die Rückgänge habe Mercedes zudem die Entscheidung angeführt, den Export von Pkw und Transportern nach Russland einzustellen.In Europa und Asien habe es ein Plus von einem Prozent gegeben. Auf dem chinesischen Markt, der mehr als ein Drittel der Verkäufe ausmache, hätten die Auslieferungen um ein Prozent abgenommen. Der Konzern habe die Corona-Maßnahmen in der Volksrepublik als Grund genannt.Im Schlussquartal des vergangenen Jahres habe sich Mercedes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern können. Die Auslieferungen hätten um 17 Prozent auf 540 800 Autos zugenommen. Besonders stark gestiegen seien die Verkäufe in Deutschland mit einem Plus von 23 Prozent. Auch in China hätten die Stuttgarter um 13 Prozent zugelegt. Bei den besonders teuren und lukrativen Top-Modellen wie etwa Maybach, S-Klasse und AMG-Sportwagen habe Mercedes ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahresquartal erzielt. Konzernchef Ola Källenius wolle mit einem verstärkten Fokus auf Luxusautos die Rendite langfristig hochhalten.Bei den E-Autos habe Mercedes seine Verkäufe im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln können. Die Auslieferungen der batterieelektrischen Fahrzeuge - ohne den Smart - hätten von 52.500 auf rund 118.000 zugelegt.Eine Steilvorlage für die Analysten, die die Zukunft von Mercedes-Benz positiv beurteilen würden. Die Citigroup zum Beispiel habe vor wenigen Tagen das Kursziel für Mercedes von 87 auf 105 Euro angehoben. Analyst Martin Wilkie favorisiere in einer Branchenstudie Premiumhersteller wie Mercedes-Benz.Die Aktie von Mercedes-Benz habe zuletzt ganz oben auf den Kauflisten der Anleger gestanden. Im Zuge der guten Entwicklung des Gesamtmarktes habe das Papier überproportional zulegen können und sei bis auf 68,30 Euro geklettert. Der nächste Widerstand warte in Form des 2022er Hochs bei 77,90 Euro.Die Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: