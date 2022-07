Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

53,00 EUR -1,38% (12.07.2022, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

52,88 EUR -1,31% (12.07.2022, 10:14)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (12.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die anhaltende Halbleiter-Knappheit und Corona-Lockdowns in Asien hätten beim Autohersteller Mercedes-Benz im zweiten Quartal erneut die Verkäufe gebremst. So habe der DAX -Konzern in den Monaten April bis Juni rund 490.000 Pkw seiner Hauptmarke verkauft und damit 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Montag in Stuttgart mitgeteilt habe.Davon seien diesmal auch die besonders lukrativen Top-Modelle im gleichen Umfang betroffen gewesen, vor allem bei der Sportwagentochter AMG hätten Elektronikchips gefehlt. Mit Blick auf die gesamte erste Jahreshälfte sehe es auch kaum besser aus: Mit 985.200 Wagen hätten die Mercedes-Pkw-Verkäufe in den Monaten Januar bis Juni 15 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum gelegen.Im zweiten Quartal sei es vor allem in China schlecht gelaufen: Dort habe der Konzern sogar ein Viertel weniger Autos mit dem Stern als im Vorjahreszeitraum verkauft. Das Land sei als Absatzmarkt für Mercedes-Benz besonders wichtig: Trotz des Rückgangs habe er noch gut ein Drittel aller neuen Wagen seiner Stammmarke in China ausgeliefert. Zuletzt habe den Angaben zufolge nach den regionalen Lockdowns im Land aber eine gewisse Erholung eingesetzt: So seien die Verkäufe in der Volksrepublik im Juni im Vergleich zum Mai um 40 Prozent gestiegen.Die Investmentbank Oddo BHF habe das Kursziel für Mercedes-Benz von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Die bevorstehende Berichtssaison werde die Diskussionen um die Aussichten der Autobranche kaum verstummen lassen, habe Analyst Michael Foundoukidis in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick geschrieben. Die Aktienbewertungen hätten inzwischen eine schwere Rezession im kommenden Jahr eingepreist. Auch Foundoukidis sei vorsichtig und habe seine Schätzungen für 2023 gekappt. Er halte aber den Zeitpunkt für richtig, die unfair abgestraften Favoriten wieder einzusammeln. Er nenne hier Stellantis, Mercedes, Ferrari, Michelin und CIE Automotive.Die Aktie von Mercedes-Benz gebe in einem allgemein schwachen Handel am Vormittag 1,5 Prozent nach auf 52,79 Euro. "Der Aktionär" bleibe zwar langfristig optimistisch, kurzfristig sei die Aktie jedoch weiterhin angeschlagen. Wichtig wäre zunächst der nachhaltige Sprung über den Bereich von 55 Euro und anschließend über den Widerstand bei 60 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 12.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.