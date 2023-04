XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (24.04.2023/ac/a/d)



Mercedes-Benz habe seinen guten Lauf fortgesetzt. Der Fokus auf Luxusmodelle beschert habe dem Stuttgarter Autohersteller weiterhin eine hohe Profitabilität im Kerngeschäft - wenn auch die Marge angesichts von höheren Materialkosten und gestiegenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung nicht mehr ganz so glänzend ausgefallen sei wie ein Jahr zuvor. Dennoch: Die UBS und auch Goldman Sachs würden für die Aktie von Mercedes-Benz weiteres Potenzial nach oben sehen. Im Anschluss an die Zahlen habe die UBS ihr Kaufempfehlung für die Mercedes-Benz Group-Aktie erneuert. Goldman Sachs habe die Aktie nach den Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung für die Aktie fest und zähle Mercedes-Benz im Autosektor zum erweiterten Favoritenkreis. Anleger sollten aber die weitere Entwicklung im wichtigsten Absatzmarkt der Welt China beobachten. Hier hätten zuletzt die teuren E-Modelle von Mercedes-Benz nicht den gewünschten Absatzerfolg gefunden. China stehe für rund 30% der Umsätze der Stuttgarter. Und die Konkurrenz werde mit Nio, BYD, SAIC und Li Auto immer stärker.Charttechnisch pendele die Mercedes-Aktie um die 70-Euro-Marke. Aufwärtspotenzial ergebe sich erst wieder, sobald das Papier die 50-Tage-Linie bei 71,79 Euro knacke, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2023)