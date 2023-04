Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz habe im ersten Quartal besser abgeschnitten als am Kapitalmarkt erwartet. In der wichtigsten Sparte mit dem Autobau habe der DAX-Konzern vorläufigen Zahlen zufolge eine um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von 14,8 Prozent erzielt, wie es am späten Donnerstagabend von den Stuttgartern geheißen habe.Das sei zwar weniger gewesen als im außergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum mit 16,4 Prozent. Analysten am Aktienmarkt hätten laut dem Unternehmen aber nur mit 13,4 Prozent Marge gerechnet.Im Geschäft mit Transportern habe die Marge gegenüber dem Vorjahreswert deutlich angezogen und ebenfalls die Markterwartungen übertroffen. Vor Zinsen und Steuern habe Mercedes in den ersten drei Monaten 5,5 Milliarden Euro und damit rund 5 Prozent mehr verdient. Der für Investoren wichtige Barmittelzufluss - ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - habe mit 2,2 Milliarden Euro ebenfalls über den Schätzungen von Experten gelegen.Mercedes habe in der Mitteilung von einer gesunden Nettopreisgestaltung im Pkw-Geschäft, höheren Absätzen und einem guten Produktmix gesprochen. Allerdings seien auch die Materialkosten gestiegen sowie höhere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen angefallen. Mercedes habe im ersten Quartal mit 503.500 Pkw rund drei Prozent mehr Autos abgesetzt, bei renditestarken Modellen habe es dabei ein überdurchschnittliches Plus gegeben. Bei den Elektromodellen habe das Unternehmen weiter hohe Zuwachsraten verbuchen können."Der Aktionär" zählt Mercedes-Benz im Autosektor zum erweiterten Favoritenkreis. Anleger bleiben bei der Aktie weiter an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: