Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (04.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Wegen ungewöhnlich milder Wintertemperaturen habe der europäische Gaspreis seine Talfahrt der vergangenen Handelstage zu Beginn des neuen Jahres fortgesetzt. Erdgas sei aktuell nun wieder so günstig wie zuletzt im Februar 2022 und damit vor Beginn des russischen Krieges in der Ukraine. Das habe zum Jahresauftakt bei den Autowerten für gute Stimmung gesorgt.Da laut dem Börsenexperten Andreas Lipkow zudem viele Investoren zu Beginn des neuen Handelsjahres auf eine Konjunkturerholung in Europa gesetzt hätten, seien Aktien aus dem Automobilsektor bevorzugt worden.Grund genug für Jose Asumendi von J.P. Morgan, seine Kaufempfehlung für die Aktie von Mercedes-Benz zu bestätigen. 2023 dürfte für die europäische Autoindustrie gewinnseitig ein starkes Jahr werden, so Asumendi in einer Sektorstudie. Er berufe sich dabei auf eine Beruhigung der Rohmaterial-Preise, stabilere Lieferketten und globale Produktionspläne. Autohersteller dürften ihre Preismacht erhalten und dazu das Produktionsvolumen senken. Sein Kursziel für die Mercedes-Aktie laute 90 Euro.Analyst Daniel Schwarz von Stifel gehe sogar davon aus, dass Mercedes-Benz für seine Anteilseigner neben guten Zahlen noch eine weitere Überraschung parat haben werde. Schwarz spekuliere darauf, dass das Management einen Aktienrückkauf bekannt geben werde. Sein Kursziel für die Aktie laute 84 Euro.Auch "Der Aktionär" sehe Mercedes auf einem guten Weg. Mercedes habe unter Vorstand Ola Källenius sein Geschäftsmodell Richtung Luxus gedreht. Mit dem Ergebnis, dass dadurch der Umsatz pro Fahrzeug zwischen 2019 und 2021 um 26 Prozent auf 49.800 Euro gestiegen sei. Die Margen würden sich seit mehreren Quartalen im zweistelligen Bereich bewegen. Auch technologisch scheine Mercedes im Vergleich zu VW oder BMW vorne. Vorstand Ola Källenius habe es mit seinem Team geschafft, die Elektro-Luxus-Limousine EQS mit dem Drive Pilot auszustatten, wodurch autonomes Fahren nach Level 3 ermöglicht werde.Aus technischer Sicht sei die Aktie deutlich im Aufwind. Das Papier habe Mitte November die wichtige 200-Tage-Linie geknackt und diese im Dezember mehrmals erfolgreich verteidigt. Einen Widerstand stelle die Marke von 65,95 Euro dar. Werde diese Marke genommen, habe die Aktie Potenzial bis zum horizontalen Widerstand bei 68,50 Euro. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: