Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

74,40 EUR +0,90% (17.02.2023, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

74,02 EUR +1,98% (17.02.2023, 09:22)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz lege am frühen Morgen bei Lang & Schwarz leicht zu. Das Papier profitiere zum einen vom am Vorabend angekündigten milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm sowie positiven Analystenkommentaren. Zum anderen würden die am Morgen veröffentlichten Jahreszahlen unterstützen. Der vorsichtige Ausblick dürfte allerdings belasten.Der Autobauer Mercedes-Benz habe im vergangenen Jahr dank des guten Laufs bei teuren Autos und dank Preiserhöhungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis habe bei 14,8 Milliarden Euro gelegen, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitgeteilt habe. Das sei ein Drittel mehr als im Vorjahr gewesen, wenn nur die fortgeführten Geschäfte betrachtet würden.Ein milliardenschwerer Sonderertrag wegen der Abspaltung des Lkw-Geschäfts von Daimler Truck habe den Konzerngewinn 2021 auf über 23 Milliarden Euro hochgetrieben. Die Aktionäre sollten für 2022 eine Dividende von 5,20 Euro je Aktie erhalten. Das seien 20 Cent mehr als vor einem Jahr, damals seien aber auch 70 Cent von Daimler Truck in der Auszahlung enthalten gewesen. Zudem habe Mercedes am Vorabend ein bis zu vier Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Mercedes-Benz habe den Umsatz 2022 um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro gesteigert. Das Unternehmen habe zwar etwas weniger Autos an Endkunden ausgeliefert als im Vorjahr, aber mit 2,04 Millionen Autos rund 5 Prozent mehr Autos im Großhandel abgesetzt. Vor allem aber habe der Verkauf von teuren Top-Modellen wie der S-Klasse, der Tuningtochter AMG und der Luxusmarke Maybach angezogen, was mehr Rendite bringe. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern habe so um 20 Prozent auf 20,66 Milliarden Euro zugelegt. Die operative Marge im Autogeschäft habe um 1,5 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent angezogen.Der Autobauer Mercedes-Benz stelle die Aktionäre nach dem fulminanten Lauf im vergangenen Jahr für 2023 allerdings auf weniger Gewinn in den wichtigsten Bereichen ein. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte dürfte zwischen 12 und 14 Prozent liegen und damit gegenüber dem Vorjahreswert von 14,6 Prozent zurückgehen, habe der DAX-Konzern am Freitag in Stuttgart mitgeteilt. Der Umsatz des Konzerns solle nach dem Plan des Managements auf Vorjahresniveau liegen. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern werde wohl leicht sinken.Die Mercedes-Aktie habe sich zuletzt stark entwickelt. Gute News hätten die positive Performance gestützt. Auch der angekündigte Aktienrückkauf dürfte weiter stützen."Der Aktionär" bleibt für die Mercedes-Aktie optimistisch. Die Strategie stimmt, fundamental ist die Story nach wie vor intakt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link