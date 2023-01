Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,50 EUR +0,47% (23.01.2023, 12:56)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,60 EUR +1,23% (23.01.2023, 12:42)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (23.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autotitel habe sich seit Jahresanfang hervorragend entwickelt. Doch viele Analysten sähen das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht. Die Mercedes-Benz Group-Aktie könnte einer der Outperfomer innerhalb der Auto-Branche im Jahr 2023 werden. Zuletzt sei der DAX-Titel bis auf satte 69 Euro geklettert.Gute News hätten für Rückenwind gesorgt. Die Verkaufszahlen für das Q4 seien gut angekommen. Zudem werde Mercedes ein eigenes Ladenetz aufbauen. Die Investition in ein eigenes Ladenetz sei durchaus sinnvoll. Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) sei hier der First Mover gewesen, was positiv auf die Marke abgestrahlt habe. Mercedes-Benz mache das weniger aus dem Aspekt der Innovation, sondern als Ergänzung der Luxus-Strategie.Mehrere Analysten sähen die Mercedes-Strategie positiv.Nachdem der Automobilsektor im Vorjahr überwiegend von makroökonomischen Überlegungen dominiert worden sei, eigne sich das angelaufene Jahr weitaus besser für gezielte Investments innerhalb dieses Segments, so Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research in einer Branchenstudie vor wenigen Tagen. Sein Kursziel für die Mercedes-Benz Group-Aktie laute 85 Euro.DER AKTIONÄR bleibe für die Mercedes-Benz Group-Aktie optimistisch. Die Strategie stimme, fundamental sei die Story intakt. Im Anschluss an den letzten Zwischenspurt des Autotitels habe die erwartete Konsolidierung eingesetzt. Der erste kleinere Support warte bei rund 65,00 Euro. Die nächste horizontale Unterstützung warte dann bei 62,50 Euro.Anleger lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link