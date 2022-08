Hinweis auf Interessenkonflikte



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

60,02 EUR +0,62% (10.08.2022, 09:46)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

60,10 EUR +0,79% (10.08.2022, 09:32)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (10.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch dank einer regen Nachfrage nach Elektro-Pkw habe sich der für deutsche Hersteller sehr wichtige chinesische Automarkt im Juli weiter erholt. Die Autohändler des Landes hätten mit 1,84 Millionen Fahrzeugen zwar etwas weniger als im Vormonat verkauft, aber gut ein Fünftel mehr als im Juli 2021, wie am Dienstag in Peking veröffentlichte Daten des Branchenverbandes PCA zeigen würden. Gute News für die deutschen Autohersteller Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen. Schließlich bleibe China der wichtigste Automarkt der Welt.Der Branchenverband PCA rechne nun für das Gesamtjahr mit einem Wachstum der E-Auto-Verkäufe auf 6 Millionen, nach bisher angestrebten 5,5 Millionen. Das wären dann doppelt so viele wie im Vorjahr - und dabei spreche der Verband noch von einer vorsichtigen Prognose.Der Juli sei der zweite Monat infolge mit einem Zuwachs, nachdem es seit Mai 2021 überhaupt nur in zwei Monaten Wachstum bei den Verkäufen an Endkunden gegeben habe. So hätten die harten Corona-Lockdowns Chinas sowie der Chipmangel der Branche zu schaffen gemacht. Zuletzt hätten die Behörden dann aber versucht, den Markt durch Kaufanreize etwa für emissionsarme Fahrzeuge wieder anzukurbeln.Während der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) den Verkauf von Pkw an die Endkunden messe, erfasse der Herstellerverband CAAM den sogenannten Großhandelsabsatz der Hersteller an die Händler. Die CAAM-Daten für den Juli stünden erst noch an.Da China der wichtigste Einzelmarkt für die deutschen Autokonzerne Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz sei, seien die aktuellen Daten ein positives Signal.Ohnehin habe sich das übergeordnete Bild bei Mercedes-Benz zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Mercedes-Benz habe zuletzt mit guten Zahlen für das zweite Quartal überzeugen können. Auch der Ausblick habe gestimmt und mehrere Analysten veranlasst, ihre Kaufempfehlungen zu erneuern. Besonders positiv habe sich Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa geäußert.Neben der Deutschen Bank hätten auch J.P. Morgan und Goldman Sachs sowie die Credit Suisse ihre positive Haltung gegenüber der Mercedes-Aktie erneuert.Aus technischer Sicht habe das Papier wieder den Weg nach oben eingeschlagen und das Break der 50-Tage-Linie bei 58,80 Euro geschafft. Nach einer kurzen Konsolidierung wäre der Weg bis zum horizontalen Widerstand bei 62,50 Euro frei. Werde auch diese Hürde genommen, bestehe Luft bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 65,98 Euro. (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link