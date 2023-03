Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,17 EUR -0,29% (02.03.2023, 12:07)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,08 EUR -0,34% (02.03.2023, 11:52)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (02.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Gute Zahlen, solider Ausblick, Aktienrückkaufprogramm und Fokus auf Software - Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius habe für Anleger und Analysten zuletzt gute Nachrichten im Gepäck gehabt. Grund genug für Bernstein Research, das Kursziel für die Aktie von 85 auf 90 Euro zu erhöhen. Trotz der Luxusstrategie des Stuttgarter Autobauers hänge die Bewertung der Aktie im üblichen Bereich für Premium-Autobauer fest, habe Analyst Daniel Roeska in einer Studie geschrieben. Die Strategie mache jedoch Fortschritte, die Elektrifizierungs- und Softwarepläne seien vernünftig, und es stehe eine Vielzahl gewinnträchtiger neuer Modelle in den Startlöchern. Das mache aus Mercedes-Benz zwar nicht Ferrari. Es gebe allerdings den Investoren Grund zum Vertrauen auf die Fähigkeit des Unternehmens, dem Gegenwind im Elektrobereich zu trotzen und den Margenausblick um die 15% herum zu behaupten.Fundamental sei die Story intakt. Der Fokus auf Luxus zahle sich durch höhere Verkaufspreise pro Fahrzeug und höhere Marge aus. Auch die Software-Strategie sei stimmig. Aus charttechnischer Sicht befinde sich die Aktie im intakten Aufwärtstrend, allerdings sei das Papier zuletzt bereits gut gelaufen. Mercedes-Benz sei aufgrund dessen aktuell eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: