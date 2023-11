Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,59 EUR +0,49% (30.11.2023, 14:42)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,49 EUR +0,34% (30.11.2023, 14:28)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (30.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zuletzt habe der Stuttgarter Autobauer mit seinen Quartalszahlen und steigenden Margen Analysten und Anleger immer wieder zufrieden gestellt. Die Q3-Zahlen hätten eine erste Normalisierung signalisiert. Das vierte Quartal werde den jüngsten Äußerungen von Mercedes-Finanzvorstand Wilhelm keine großen Ausreißer nach oben liefern, sondern eher was die Marge betreffe etwas schwächer ausfallen. Die Anleger hätten sich mittlerweile wieder auf die gute Marktposition von Mercedes-Benz fokussiert. Die Aktie habe sich aus der Unterstützungszone zwischen 52,50 und 55,50 Euro wieder nach oben arbeiten können.Die Nachfrage im Luxus- und Premiumsegment sei zuletzt aufgrund der hartnäckigen Inflation und steigender Zinsen zurückgegangen. Mercedes-Benz habe allerdings eine klare Strategie und im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Autoherstellern eine hohe Marge. Fakt sei auch, dass Mercedes-Benz eine übermäßig hohe Nettoliquidität und eine fast zweistellige Dividendenrendite aufweise. Das sollte Anleger dazu motivieren, die Aktie zu halten. Nach zwei Abwärtsbewegungen in der jüngeren Vergangenheit sei nun wieder Stabilität eingekehrt, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 30.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: