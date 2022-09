Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Großer Wendepunkt im Automarkt? Autoexperte Prof. Dudenhöffer sehe zwar kurzfristig noch steigende Preise - doch bald könnten die Kunden streiken.Die außer Kontrolle geratene Inflation verunsichere die Verbraucher. Das dürften bald Autohersteller wie Tesla , Daimler oder BMW spüren. Prof. Dudenhöffer schreibe: Deutliche Preissteigerungen und Kürzung von Rabatten seien im August im deutschen Neuwagenmarkt beobachtbar gewesen. Zu sehen dabei auch "stille Preissteigerungen" durch Modellangebotsveränderungen. Hierbei sei Tesla der "ungekrönte Meister."Die Preisspirale drehe sich weiter, doch der Automarkt falle mit der Gesamtwirtschaft in die Rezession. Dudenhöffer: "Es wird eng werden in den nächsten Monaten. Die Zeit der Verluste bei den Autobauern liegt nicht mehr weit weg."Prof. Dudenhöffer habe jüngst dem "Aktionär" gegenüber geäußert: Gehe der Benzinpreis wieder auf das alte Niveau von etwa 1,30 Euro, was der Experte "nach etwa zwölf Monaten" erwarte, dann habe das Elektroauto aufgrund steigender Strompreise "deutliche Nachteile." (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: