Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe den europäischen Automobilsektor genauer unter die Lupe genommen. Bei Mercedes-Benz und BMW würden die Analysten optimistischer, bei Stellantis hätten sie ihr bisheriges Kursziel bestätigt. Vor Kurzem habe Goldman Sachs zudem die Porsche AG neu in ihre Bewertung aufgenommen.Goldman Sachs habe das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 71 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst George Galliers habe sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Kapitalverwendung bei BMW, Mercedes und Stellantis beschäftigt - und dem Potenzial für Aktienrückkäufe. Alle drei dürften in den kommenden fünf Jahren einen bedeutend hohen Free Cashflow erwirtschaften. Für Mercedes habe er seine Gewinnschätzungen unter anderem wegen der Stärke des Transporter-Geschäfts erhöht. Das Kursziel orientiere sich nun stärker an den Erwartungen für 2024.Das Kursziel für BMW habe Goldman Sachs von 80 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Vor dem Hintergrund des Potenzials für Aktienrückkäufe habe der Experte seine Gewinnschätzungen je Aktie für BMW bis 2024 nach oben angepasst.Bei Stellantis habe Galliers sein "buy"-Rating und das Kursziel von 18 Euro bestätigt. Für Stellantis habe er seine Gewinnschätzungen wegen der starken Entwicklung des Nordamerika-Geschäfts erhöht. Der Dollarkurs bedinge allerdings nur eine Erhöhung des in US-Dollar geführten Kursziels. Dieses steige von 17 auf 19 Dollar.Porsche sei die derzeit aussichtsreichste Auto-Aktie auf dem deutschen Kurszettel. Das Kursziel des "Aktionär" liege bei 125 Euro. Mercedes-Benz und BMW sind derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel. (Analyse vom 24.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: