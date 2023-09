Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Automobilbranche stehe von vielen Seiten unter Druck: Die steigenden Zinsen würden die Finanzierung von Autos erschweren, die Inflation senke die Kaufkraft der Kunden und zu allem Überfluss mache die Konkurrenz aus China massiv Druck.Goldman Sachs bleibe für den Sektor dennoch optimistisch und nenne einen Favoriten. Zur allgemeinen Lage von Europas Autobauern habe sich die US-Bank in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie verhalten optimistisch geäußert. Es sei die generelle Auffassung von Anlegern, dass die europäische Automobilindustrie vor einer Phase gedämpfter Absatz- und Preisentwicklungen stehe, so Analyst George Galliers. Er gehe jedoch konstruktiver an den Sektor heran. Die stärkere Geschäftsentwicklung bei den Autobauern könnte sich fortsetzen und sollte belohnt werden.In den letzten Jahren hätten die europäischen Autobauer trotz rückgängiger Absätze wiederholt Rekordgewinne vermeldet. Diese seien vor allem auf die Teileknappheit und das daraus resultierende verknappte Angebot infolge von Corona und dem Ukraine-Krieg zurückzuführen gewesen.Zuletzt habe sich die Lage allerdings wieder entspannt und gleichzeitig wachse der Druck aus China. Goldman-Analyst Galliers glaube allerdings weiter an die Branche und dabei insbesondere an Mercedes-Benz. Für die Stuttgarter habe der Experte sein Kursziel zwar um 2 Euro gesenkt, sehe mit 97 Euro allerdings immer noch reichlich Luft (circa 45 Prozent) nach oben. Die Aktie bleibe auch weiterhin auf der "Conviction Buy List" der US-Bank.Die Aktie habe zuletzt deutlich korrigiert. Von 75,60 Euro sei es bis auf 64,68 Euro nach unten gegangen. Der Support bei 66,90 Euro habe nicht gehalten. Dieser habe sich in der Vergangenheit stets als gute Trading-Chance auf einen Rebound dargestellt. Die nächste Unterstützung bei 64,75 Euro sei dagegen schnell wieder zurückerobert worden und dürfte demnächst als Richtungsweiser fungieren. Erst sobald die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 69,65 Euro nehme, helle sich die Stimmung wieder deutlich auf.Anleger bleiben investiert, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 18.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.