Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.07.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Mercedes-Benz sei es beschwingt auch durch das zweite Quartal gegangen. Die Nachfrage insbesondere nach höherwertigen, margenträchtigeren Produkten des Konzerns bleibe vorerst ungebremst hoch. Auch Transporter würden sich prächtig verkaufen. Folglich sei das Gewinnziel für das Gesamtjahr 2023 ein wenig nach oben angepasst worden.Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz werde nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Im Kerngeschäft mit Pkw und Transportern rechne der Konzern nun mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf dem Niveau des Vorjahres. Bisher habe Mercedes mit einem leicht sinkenden Gewinn gerechnet. Der freie Barmittelzufluss (FCF) solle jetzt das Niveau von 2022 etwas übertreffen (bisher: stagnieren).Im zweiten Quartal habe das EBIT auf EUR 5,0 Mrd. zugelegt und damit die durchschnittliche Erwartung von Analysten leicht übertroffen. Vor allem die starke Entwicklung bei Lieferwagen dank höherer Preise und Verkaufszahlen sei für diese Entwicklung verantwortlich gewesen.Die Umsatzrendite im Pkw-Geschäft habe bei 13,5% gelegen und ebenfalls die Prognosen übertroffen. Dabei hätten auf der positiven Seite ebenfalls höhere Preise und Absatzmengen gestanden, negativ hätten sich Währungseffekte, höhere Materialkosten, Einmalzahlungen an Zulieferer und höhere Investitionen bemerkbar gemacht. Der vom Konzern in Zeiten von Materialknappheit eingeführte und zuletzt verstärkte Fokus auf besonders profitable Spitzenmodelle wie die Edelmarke Maybach, große SUVs und leistungsstarke AMG-Sondermodelle habe jedenfalls merklich zur starken Umsatzrendite beigetragen.Die letzte Empfehlung zu den Aktien von Mercedes-Benz lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.