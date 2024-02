Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz habe 2023 einen in Anbetracht von Lieferproblemen und geopolitischer Verunsicherung mäßigen Gewinnrückgang verbucht. Die Zahlen hätten im Wesentlichen sogar recht klar über den gedämpften Erwartungen der Analyst:innen gelegen. Dennoch bleibe man in Stuttgart auch für das laufende Jahr vorsichtig. Insbesondere bei der Euphorie in Sachen Elektromobilität rudere man inzwischen zurück.Es seien insbesondere die Lieferprobleme in einigen wichtigen Modellserien sowie ein generell herausforderndes Umfeld gewesen, die den Gewinn des deutschen Autobauers Mercedes-Benz 2023 hätten sinken lassen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei gegenüber 2022 um 4% auf EUR 19,7 Mrd. zurückgegangen - bei einem moderaten Umsatzanstieg auf EUR 153,2 Mrd. Die Rendite in der Hauptsparte Pkw habe sich um zwei Prozentpunkte auf 12,6% verringert, während bei der Van-Sparte der Gewinn um knapp zwei Drittel nach oben geschnellt sei. Die Marge sei hier von 11 auf 15,5% angestiegen. Produktionsprobleme des Zulieferers Bosch mit 48-Volt-Systemen für Verbrennungsmotoren hätten bei Mercedes die wichtigen Pkw-Modelle GLC und E-Klasse ausgebremst. Das solle rund 100.000 Fahrzeuge betroffen haben, deren Produktion und/oder Auslieferung sich auf dieses Jahr verschieben würden. Das Problem bestehe bereits zumindest seit dem Frühsommer.Der Automobilkonzern habe aber immerhin klar besser abgeliefert, als dies von Analysten erwartet worden sei. Im Schnitt hätten diese mit einem EBIT von EUR 18,8 Mrd. und einem Konzernergebnis von EUR 13,7 Mrd. gerechnet. Unterm Strich habe der Konzern EUR 14,5 Mrd. verdient. Das seien 2% weniger als 2022 gewesen. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr solle EUR 5,30 je Aktie betragen nach EUR 5,20 im Vorjahr.Auch für 2024 rechne Mercedes-Benz mit einem verhaltenen Jahr. Bei einem Umsatz auf 2023er Niveau solle das Betriebsergebnis 2024 leicht zurückgehen und damit die Rendite sinken. Neben Kriegen und Lieferproblemen würden Spannungen zwischen China und den USA wie auch Europa zu den vielen Risikofaktoren gehören. Mit neuen digitalen Produkten und Plattformen für E-Autos wolle Mercedes-Benz aber an der Spitze der Branche bleiben, so das erklärte Ziel von Mercedes-Benz Chef, Ola Källenius. Gleichzeitig habe dieser allerdings die Erwartungen beim Umstieg auf Elektromobilität zurückgeschraubt. Bis 2030 werde mit einem Absatzanteil von E-Autos und Hybriden von bis zu 50% gerechnet. In diesem Jahr solle jedes fünfte Auto einen Batterieantrieb haben. Bisher habe sich der Hersteller bereit gehalten für bis zu 100% Elektroautoabsatz in 2030 - bei entsprechender Nachfrage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.