Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Letzte Woche habe der Stuttgarter Autobauer verkündet, in Zukunft v.a. beim Thema Software überproportionales Wachstum erzielen zu wollen. Ziel sei u.a. bis zur Mitte des Jahrzehnts die Marke von 1 Mrd. Euro beim operativen Gewinn mit digitalen Diensten zu übertreffen. Unter anderem diesen Punkt lobeBerenberg in einer Studie vom Montag. Die Privatbank habe in dieser das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie von 80 auf 88 Euro erhöht. Aufgrund des Potenzials von rund 20% sei die Einstufung auf "kaufen" belassen worden. Analyst Adrian Yanoshik sei mit seiner Einschätzung für den Titel damit auf einer Linie mit seinen Kollegen. Der Konsens liege laut Bloomberg bei 87,60 Euro. Entsprechend positiv würden auch die Ratings der Experten ausfallen. Von 26 Analysten, die Mercedes-Benz-Aktie covern würden, würden 22 zum Kauf raten. Vier Mal laute das Anlagevotum "halten".Den "Aktionär" stimme insbesondere der Fokus auf Luxus optimistisch. Zudem habe Mercedes-Benz zuletzt solide Geschäftszahlen vorgelegt und mit angehobener Dividende und Aktienrückkaufprogramm überzeugt. Die Strategie stimme, fundamental sei die Story nach wie vor intakt, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: