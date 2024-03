Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe vor kurzem solide Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Positiv: Die Aktionäre sollten eine um zehn Cent höhere Dividende in Höhe von 5,30 Euro im Vergleich zum Vorjahr erhalten. Aktuell komme Mercedes auf eine Rendite von 8,5 Prozent und werde zum zuverlässigen Dividendenzahler. Mercedes-Benz wolle zudem weitere eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu drei Milliarden Euro zurückkaufen.Grund genug für Berenberg-Analyst Romain Gourvil das Kursziel für die Aktie von Mercedes-Benz um drei auf 86 Euro anzuheben.2024 werde herausfordernd für die Autobauer, so Analyst Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Absatzwachstum dürfte begrenzt bleiben, der nachlassende Schwung bei Elektroautos gebe Anlass zur Sorge, und es gebe Preisdruck. Allerdings sehe es auf der Kostenseite mittlerweile teils besser aus: Arbeitskostendruck stehe eine Entspannung bei den Rohstoffpreisen gegenüber. Insgesamt erscheine aber eine harte Landung der Branche unwahrscheinlich. Der Analyst ziehe die Aktien von Mercedes-Benz denen von BMW vor, da Mercedes-Benz bei gleicher Bewertung eine stärkere zugrundeliegende Cashflow-Entwicklung aufweise.Erst vor kurzem habe die kanadische Bank RBC das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich eines angekündigten Aktienrückkaufprogramms von 86 auf 87 Euro angehoben. In Verbindung mit der Dividende und der möglichen Monetarisierung der Daimler-Truck-Anteile dürfte die Kapitalrendite 2024/25 das Abwärtsrisiko aus der Preis-/Mix-Normalisierung des Autobauers auffangen, so Analyst Tom Narayan. Ebenfalls hilfreich sollten die steigenden Umsätze im oberen Preissegment und im Kerngeschäft sowie das rückläufige Einstiegssegment sein.Aus technischer Sicht stehe die Aktie kurz davor, das Jahreshoch aus dem Jahr 2023 bei 76,22 Euro zu knacken. Als nächster Widerstand würde die Marke von 77,90 Euro in dem Fokus rücken. Im Anschluss könnte die Aktie Kurs auf das Hoch vom 16. März 2015 bei 79,76 Euro nehmen. (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link