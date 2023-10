Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz sei mit seiner Luxus-Strategie zwar weniger anfällig im Vergleich zu Volkswagen, aber auch die Stuttgarter würden mittel- bis langfristig die wachsende Konkurrenz aus China zu spüren bekommen.Noch aber sei die Mercedes-Story fundamental in Ordnung und Vorstand Ola Källenius habe auf der IAA Mobility in München mit der Vorstellung der neuen Modelle sowie des neuen Baukastensystems durchaus zu überzeugen gewusst."Mercedes hat gute Karten mit seiner neuen MMA-Plattform und dem neuen CLA, der gut 12 Monate vor der neuen Klasse der BMW im Markt sein wird", so Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut.Dudenhöffer warne aber auch gleichzeitig. "Die deutschen Autobauer sind zu zögerlich. Sie hängen noch immer an ihren Spaltmaßen und unterschätzen die Wirkung und Differenzierbarkeit von Software", habe der Autoexperte gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Zumindest habe Mercedes zuletzt in Sachen autonomes Fahren ein Ausrufezeichen gesetzt.Der Drive Pilot ermögliche autonomes Fahren im Stau. Falle das Tempo unter 60 km/h, habe der Fahrer die Möglichkeit, das Kommando an das Fahrzeug zu übergeben - das Auto fahre selbstständig (Level 3).Damit sei Mercedes führend. Tesla tüftele nach wie vor mit seinen KI-Modellen und dem Superrechner Dojo an Lösungen, was das Thema Full Self-Driving angehe.Trotz der fundamental guten News befinde sich die Aktie von Mercedes Benz im Sog des Gesamtmarkts im Abwärtsmodus.Jetzt rücke eine entscheidende Marke für den weiteren Kursverlauf in den Mittelpunkt. "Die charttechnische Supportlinie bei 64,51 Euro ist nun die primäre Orientierungsmarke geworden. Seit Anfang September 2023 wurde sie bereits fünfmal getestet. Dreimal mittels einer roten Tages-Candle, zweimal mittels einer grünen. Die Trendfolgeindikatoren Ichimoku und MACD zeugen von deutlicher Trendschwäche und sind somit kongruent zum Chartbild", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider.Fundamental ist die Mercedes-Story intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das technische Bild sei jedoch angeschlagen. Nach unten müsse der wichtige Support bei 64,51 Euro halten. Erst sobald das Papier die 50-Tage-Linie bei 67,73 Euro nehme, helle sich das Chartbild wieder auf. Für den langfristigen Trend wäre ein Überschreiten der 200-Tage-Linie bei 69,80 Euro entscheidend. (Analyse vom 05.10.2023)