Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,28 EUR +1,61% (28.07.2023, 16:05)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,25 EUR +0,73% (28.07.2023, 15:50)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (28.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer habe dank des guten Laufs bei Lieferwagen und Pkw im vergangenen Quartal auch unter dem Strich mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis sei im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 14% auf 3,64 Mrd. Euro gestiegen, wie Mercedes-Benz am Donnerstag mitgeteilt habe. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe im zweiten Quartal um 6% auf 5,21 Mrd. Euro zugelegt. Den Umsatz habe der Autobauer dank eines besseren Absatzes um 5% auf 38,2 Mrd. Euro gesteigert.Die Analysten hätten die gute Entwicklung von Mercedes-Benz gelobt. Die Aktie habe nach den guten Zahlen im Tagesverlauf wieder nach oben gedreht. Die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Line bei 68,42 Euro habe gehalten. Fundamental sei Mercedes-Benz auf dem richtigen Weg. Nur müsse das Management so schnell wie möglich gute und innovative Elektroautos ausrollen, um in China nicht den Anschluss zu verlieren. Aus technischer Sicht sei die Aktie eine Wette wert. Würden die Widerstände bei 73,20 Euro und 74,65 Euro überwunden, sei der Weg bis zum alten Hoch bei 75,50 Euro frei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: