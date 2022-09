Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: BMG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (16.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Europas Neuwagenmarkt sei im August im August zum ersten Mal seit 13 Monaten wieder zum Wachstum zurückgekehrt. Experten würden daran zweifeln, ob die Rekordjagd weitergehen werde. Rekordinflation und eine noch nie dagewesene Energiekrise würden die Käufer abzuschrecken drohen.Die Zulassungen seien im vergangenen Monat um 3,4% auf 748.961 Fahrzeuge gestiegen, das habe der Verband der europäischen Automobilhersteller am Freitag mitgeteilt. Die Mercedes-Benz Group habe zu den Gewinnern gehört - mit einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahresmonat.Fundamental sei Mercedes-Benz auf einem guten Weg. Der Fokus auf Luxus zahle sich aus. Es sei davon auszugehen, dass Mercedes-Benz durch die neuen Modelle wie EQS und dem EQB auch in Zukunft von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Fahrzeug profitieren werde.Aus technischer Sicht sei die Mercedes-Benz Group-Aktie an der 100-Tage-Linie gescheitert. Unterstützung bekomme das Papier jetzt von der 50-Tage-Linie, die bei 56,75 Euro verlaufe. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link