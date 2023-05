Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,29 EUR -0,72% (02.05.2023, 10:45)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,11 EUR -0,67% (02.05.2023, 10:30)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (02.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer habe zuletzt erneut gute Zahlen vorgelegt. Das Momentum wolle Vorstand Ola Källenius mitnehmen. Grund genug für die kanadische Bank RBC, das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie von 90 auf 92 Euro anzuheben. Die Ausrichtung des Autobauers auf den Luxusbereich dürfte die Stuttgarter vor Preissenkungen auf dem Massenmarkt schützen, habe Analyst Tom Narayan in einer Studie geschrieben. Der Experte habe seine Ergebnisprognosen für 2023 erhöht.Mercedes-Benz habe in den letzten Quartalen Analysten und Anleger mit guten Zahlen verwöhnt. Der Fokus auf Luxus zahle sich nach wie vor aus. Die Strategie habe aber auch Schattenseiten: Das mittlere Preissegment werde völlig vernachlässigt. Darüber hinaus bereite derzeit der wichtigste Automarkt der Welt China Sorgen. Im Elektromobilität-Segment seien eher die Autos in einer Preisrange um 40.000 Euro gefragt. Modelle wie der hochpreisige EQS hätten sich zuletzt schlecht verkauft. Ob Mercedes-Benz mit seiner Luxus-Strategie auch in China erfolgreich sein werde, müsse beobachtet werden. Aus charttechnischer Sicht ergebe sich für die Aktie erst wieder neues Aufwärtspotenzial, sobald das Papier den Widerstand bei 72,02 Euro nehme, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: