Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz könne trotz der unsicheren Konjunkturlage weiter auf hohe Verkaufspreise setzen und erhöhe seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr erneut. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen für das dritte Quartal bestätige J.P. Morgan die Kaufempfehlung für die Aktie.Im dritten Quartal habe Mercedes-Benz den Konzernumsatz dank eines gestiegenen Absatzes, des gestiegenen Anteils teurerer Autos und dank einer "guten Preisdurchsetzung" um 19 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro gesteigert. Dabei seien Effekte aus der Abspaltung von Daimler Truck im Vorjahr ausgeklammert. Vor einem Jahr hätten fehlenden Elektronikchips die Produktion und die Verkäufe des Autobauers deutlich eingeschränkt. Der Konzerngewinn aus fortgeführten Geschäften habe sich auf knapp 4 Milliarden Euro verdoppelt.Mercedes-Benz erwarte in der Pkw-Sparte eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern zwischen 13 und 15 Prozent statt bisher 12 bis 14 Prozent, wie das DAX-Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt habe. Auch bei den Vans und im Gesamtkonzern sollten die Ergebnisse besser ausfallen als bisher gedacht. Analysten hätten mit einer weiteren Erhöhung der Margenprognose in der wichtigsten Sparte mit Autos gerechnet.J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi habe das Zahlenwerk der Stuttgarter gelobt. Asumendi habe die starken Resultate für das dritte Quartal und die Erhöhung des Jahresausblicks durch den Autobauer hervorgehoben. Der Experte sehe Spielraum für weitere Gewinnverbesserungen im Schlussquartal. Allerdings habe das Unternehmen auch auf das recht volatile Konjunkturumfeld hingewiesen. Sein Kursziel für die Aktie laute 90 Euro.Aus technischer Sicht habe das Papier zuletzt mehrfach die Unterstützung bei 53,10 Euro verteidigt und im Anschluss wieder deutlich zugelegt. Für den langfristigen Trend wäre es extrem wichtig, die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 61,79 Euro verlaufe, zu durchbrechen. (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link