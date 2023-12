Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (13.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem zu Beginn der letzten Handelswoche Bernstein Research und die Deutsche Bank die Aktie von Mercedes-Benz auf ihre Empfehlungsliste gesetzt hätten, habe das Papier des Automobil-Herstellers nochmals einen Gang nach oben geschaltet. Vom Tief habe die Mercedes-Aktie knapp 13 Prozent zugelegt. Am Mittwoch jedoch setze Exane BNP der Erholungsbewegung vorerst ein Ende.Analyst Daniel Roeska von Bernstein sehe für das Papier des Auto-Herstellers Potenzial bis 85 Euro. Bullish geblieben sei zuletzt auch Tim Rokossa von der Deutschen Bank. Sein Kursziel laute nach wie vor 120 Euro. Am Mittwoch sorge Analystin Dorothee Cresswell von Exane BNP für schlechte Stimmung unter den Mercedes-Fans. Die Auto-Expertin habe die Aktie auf "underperform" gesetzt. Ihr Kursziel für das Mercedes-Papier laute 62 Euro.Charttechnisch habe sich die Aktie in den letzten Wochen wieder von den Tiefs gelöst. Dabei habe sich einmal mehr die Range zwischen 52,50 Euro und 55,50 Euro als starke Unterstützungszone erwiesen. "Die Aktie der Mercedes-Benz AG befindet sich seit dem 30. November in einer steilen Aufwärtsdynamik. Dieser Aufwärtsmodus wird untermauert durch bis dato neun grüne Tageskerzen binnen zehn Handelstagen. Nun lauert bei 64,15 Euro der nächste charttechnische Widerstand. Noch lässt das Obere Bollinger-Band etwas "Luft nach oben" zu", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von cashkurs.com."Somit könnte die Widerstandslinie bei 64,15 Euro zumindest für eine kurzfristige Atempause sorgen. Durchbricht der Chart diese Hürde, liegt das nächste Fibonacci-Ziel bei rund 67,00 Euro. Bei einem Scheitern könnte die Aktie der Mercedes-Benz AG wieder auf die 20-Tage-Linie bei knapp 60,00 Euro korrigieren. Die markttechnischen Indikatoren wie MACD, Stochastik und Momentum sind aktuell als neutral zu werten. Das Volumen ist seit Tagen durchschnittlich", laute das Fazit von Martin Utschneider.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link