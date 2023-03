Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (07.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Bei dem Autokonzern laufe es derzeit rund. Mercedes-Benz habe im Jahr 2022 einen starken Gewinn erwirtschaftet, mit dem Ausblick überzeugt und neben einer Erhöhung der Dividende auch ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe angekündigt. Gründe genug für die Deutsche Bank, das Kursziel anzuheben.Infolge eines Treffens mit Mercedes-Finanzvorstand Harald Wilhelm habe das Kreditinstitut am Dienstag sein Kursziel um 15 Euro auf 115 Euro erhöht. Damit sehe die Deutsche Bank, trotz der zuletzt schon starken Rally, ein Kurspotenzial von weiteren 50 Prozent. Die Kaufempfehlung sei bestätigt worden.Analyst Tim Rokossa habe sich nach Gesprächen mit Harald Wilhelm zuversichtlich bezüglich der Nachfrage auf den wichtigsten Märkten gezeigt. Zudem erwarte er eine positive Nettopreisentwicklung. Durch das Direktvertriebsmodell werde Mercedes zukünftig bessere Kontrolle über Preise und Bestände erhalten.Fundamental sei die Story bei Mercedes-Benz intakt. Aus charttechnischer Sicht befinde sich der Autotitel im Aufwärtstrend, allerdings sei die Aktie zuletzt bereits gut gelaufen. Mercedes-Benz sei aufgrund dessen aktuell eine Halteposition. Interessierte Anleger warten zum Einstieg Rücksetzer ab, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: