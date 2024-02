Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,40 EUR +2,35% (22.02.2024, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,26 EUR +4,69% (22.02.2024, 10:41)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz habe am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Lieferprobleme bei wichtigen Modellen und ein schwieriges Umfeld hätten dem Konzern zu schaffen gemacht. Insgesamt habe Mercedes-Benz aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Aktionäre könnten zudem auf eine höhere Dividende hoffen. Bereits am Vorabend habe der Autobauer ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Der Konzernumsatz sei im vergangenen Geschäftsjahr um zwei Prozent auf 153,2 Milliarden Euro gestiegen, während das Betriebsergebnis (EBIT) um vier Prozent auf 19,7 Milliarden Euro gesunken sei. Das Konzernergebnis habe um knapp zwei Prozent auf 14,5 Milliarden Euro nachgegeben. Die Aktionäre sollten dennoch eine um zehn Cent höhere Dividende als im Vorjahr in Höhe von 5,30 Euro je Aktie erhalten.Die Erwartungen der Analysten hätten damit übertroffen werden können. Die Prognosen hätten im Vorfeld bei einem EBIT von 18,8 Milliarden Euro und einem Konzernergebnis von 13,7 Milliarden Euro gelegen.Während Mercedes-Benz bei der Pkw-Sparte Einbußen habe hinnehmen müssen, habe die Lieferwagen-Sparte überzeugen können. Insgesamt habe sich die Rendite im Bereich Pkw um zwei Prozentpunkte auf 12,6 Prozent verringert, in der Van-Sparte habe sie fast vier Prozentpunkte zugelegt auf 15,1 Prozent.Die Rendite in der Hauptsparte Pkw habe sich um zwei Prozentpunkte auf 12,6 Prozent verringert, während bei der Van-Sparte der Gewinn um knapp zwei Drittel nach oben geschnellt sei. Die Marge sei auf 15,5 von elf Prozent gestiegen.Bereits am Vorabend habe Mercedes-Benz angekündigt, weitere Aktien zurückkaufen zu wollen. Aktien im Wert von bis zu drei Milliarden Euro wolle der Konzern am Markt erwerben. Das Programm solle unmittelbar nach Abschluss der im Februar 2023 angekündigten und noch laufenden Aktienrückkäufe starten und bis zum 7. Juli 2025 abgeschlossen sein, so das Unternehmen in einer Mitteilung.Die Aktie von Mercedes-Benz habe bereits am Mittwochabend auf der Handelsplattform Tradegate ordentlich zulegen können. Am heutigen Donnerstag gehe es weiter nach oben auf zuletzt 70,43 Euro. Damit nehme die Aktie Kurs auf das 2022er Hoch bei 77,90 Euro.Die Aktie von Mercedes-Benz ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link