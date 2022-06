Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,37 EUR +0,88% (27.06.2022, 12:09)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,37 EUR +1,38% (27.06.2022, 11:54)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Schon seit längerem sei bekannt, dass Mercedes-Benz seine kleineren Modelle aus den Programm nehmen wolle. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" sei das Ende der A-Klasse und der B-Klasse nun offiziell. Die Aktie des Autobauers reagiere auf die Nachrichten mit Kursgewinnen.Mit Erscheinen der neuen Fahrzeugplattform MMA um das Jahr 2025 werde Mercedes die A-Klasse aus dem Programm nehmen. Das berichte das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Wie das kleinste Modell der Stuttgarter gelte die B-Klasse ebenfalls als unrentabel und werde daher auslaufen. CLA Coupé, die Kompakt-SUVs GLA und GLB sowie das CLA Shooting Brake würden laut des Berichts weiterhin produziert.Der Konzern habe den Bericht unkommentiert gelassen, jedoch passe dieses Vorgehen zur Strategie unter CEO Ola Källenius. Er plane, Mercedes zu einer reinen Luxusmarke zu machen und zukünftig verstärkt auf hochpreisigere und margenstärkere Fahrzeuge zu setzen.Wie auch die anderen deutschen Autobauer lege das Mercedes-Papier am Montagvormittag deutlich zu und notiere mit rund 2,5 Prozent im Plus. Damit kämpfe die Aktie mit der Rückkehr in die Seitwärtsrange oberhalb von 60 Euro. Sollte diese Marke fallen, sei Luft bis zur oberen Begrenzung des Seitwärtskanals bei circa 68 Euro.Langfristig ist Mercedes-Benz gut positioniert und "Der Aktionär" von der Aktie überzeugt, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.