Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,50 EUR +0,39% (05.12.2022, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,09 EUR -0,11% (02.12.2022)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die US-Bank J.P. Morgan habe den Aktien von Mercedes-Benz den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und rechne damit kurzfristig mit positiven Nachrichten vom Autokonzern. Die Einstufung sei auf "overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen worden. Bereits in der vergangenen Woche habe die Aktie einige positive Analystenbewertung erhalten.In Erwartung geringer schwankender Rohstoffkosten und stabilerer Lieferketten dürfte 2023 für die Automobilindustrie ein ertragsstarkes Jahr werden, so Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Zudem sollten globale Produktionspläne die Ertragsdynamik der Zulieferer ankurbeln und es den Herstellern ermöglichen, Gewinne auf hohem Niveau zu erzielen. Letztere dürften ihre starke Preissetzungsmacht auf Kosten geringerer Produktionsmengen schützen können. Mercedes-Aktien würden neben Renault und Stellantis zu den Favoriten von Asumendi gehören.In der vergangenen Wochen habe die kanadische Bank RBC die Einstufung für Mercedes-Benz auf "outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro bestätigt. Marktdaten zur Entwicklung der Neuwagenpreise in den USA seien vor allem positiv für den Chrysler-Mutterkonzern Stellantis, habe Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. In der Folge gelte dies aber auch für BMW, Mercedes und Volkswagen.Zuletzt sei das Papier von Mercedes-Benz zudem von nachlassenden Ängste rund um den wichtigen chinesischen Absatzmarkt unterstützt worden. Laut dem Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank habe es ermutigende Aspekte gegeben: So gebe es Bestrebungen, die Impfraten bei älteren Menschen zu erhöhen und Hinweise, dass übermäßige Corona-Beschränkungen vermieden werden sollten, habe Reid am Mittwoch erklärt."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich und rät, an Bord zu bleiben, so Marion Schlegel. Die derzeit aussichtsreichte Auto-Aktie auf dem deutschen Kurszettel bleibe aber die der Porsche AG. (Analyse vom 05.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: