Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Preiskampf insbesondere auf dem Elektroautomarkt verschärfe sich weiter. Im vergangenen Jahr habe Tesla die Konkurrenz mit seinen quer über die Modellpalette erfolgten Preissenkungen vor sich hergetrieben. Zuletzt hätten auch immer mehr andere Hersteller massive Rabattprogramme eingeführt. Und auch Tesla habe in diesem Jahr bereits noch einmal an der Preisschraube gedreht. Auch Autokäufer in Deutschland würden inzwischen wieder hohe Rabatte auf Neuwagen erhalten.Dies sei ein Trend, der sich nach Ansicht des Car-Instituts in den nächsten Monaten noch verstärken könnte. "Der E-Auto-Markt gleicht einem Hexenkessel! Wer nicht in die Preisreduzierung einsteigt, hat ein hohes Risiko, Marktanteile zu verlieren", heiße es in dem Bericht.Laut ADAC biete Dacia beim Modell Spring Electric momentan 10.000 Euro Rabatt. "Der elektrische Kleinwagen kostet demnach nur noch 12.750 Euro". Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) gewähre auf die ID-Modelle 3, 4, 5 und 7 Nachlässe zwischen 4.760 und 7.735 Euro. Renault habe beim Mégane E-Tech den Listenpreis um 6.400 bis 7.200 Euro gesenkt. BYD habe bei fünf Modellen den Listenpreis reduziert "und gewährt dazu noch teils üppige Rabatte". Auch bei Fiat, Smart, GWM, Polestar, Nissan und Tesla gebe es Schnäppchen.Die generelle Kaufzurückhaltung zeige sich stärker bei den allgemein teureren E-Autos, hätten die Car-Branchenexperten geschrieben. Höherpreisige E-Autos biete insbesondere der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz an. Das Interesse an Verbrennern wachse wieder, begleitet von Rabattaktionen. "Wir erwarten für die kommenden Monate eine Fortsetzung dieses Trends mit einer Zunahme der Rabatte auf bis zu 18 oder mehr Prozent."Die Volkswagen-Aktie habe zuletzt mit dem Ausbruch über die 200-Tage-Linie sowie über den Abwärtstrend ein Kaufsignal generieren können. Auch die Mercedes-Benz Group-Aktie konnte zuletzt deutlich zulegen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Auch sie stehe kurz vor dem Sprung über die 200-Tage-Linie. (Analyse vom 05.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link