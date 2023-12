Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,49 EUR -0,19% (21.12.2023, 14:04)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,50 EUR -1,01% (21.12.2023, 13:49)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz stehe wie der gesamte Autosektor am Donnerstagmorgen unter Druck. Zum einen würden die jüngsten Kfz-Zulassungszahlen für November, die der Verband der Europäischen Automobilhersteller Acea am Mittwoch veröffentlicht habe, auf die Stimmung drücken. Zum anderen das Ende der Elektroauto-Förderung in Deutschland. Und nun komme auch ein Rückruf hinzu. Mercedes-Benz müsse allein in Deutschland Zehntausende Diesel-Autos wegen des erneuten Vorwurfs einer illegalen Abgastechnik zurückrufen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe einen entsprechenden Bescheid erlassen, habe der Stuttgarter Autobauer am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Betroffen sei voraussichtlich eine untere sechsstellige Zahl von Fahrzeugen.Die Aktie von Mercedes-Benz habe sich zuletzt deutlich von den Tiefs Anfang November nach oben lösen können. Im Bereich von 65 Euro sei ihr allerdings vorerst die Luft ausgegangen. Die schlechte Branchestimmung habe den Kurs belastet. "Der Aktionär" bleibe aber mittelfristig zuversichtlich. Der Konzern habe eine gute Marktposition. eine klare Strategie und im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Autoherstellern eine hohe Marge. Nicht zu verachten außerdem die hohe Dividendenrendite von derzeit 8,2%. Anleger sollten investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link