Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (16.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der chinesische Markt für Elektroautos sei hart umkämpft. Vor allem immer mehr einheimische Hersteller würden auf den Markt drängen. Mercedes senke jetzt die Preise bei einigen Modellen und löse damit an der Börse ein kleineres Beben aus. Die deutschen Autobauer würden am Mittwoch teilweise sechs Prozent verlieren.Mercedes habe die Preise für die Top-Modelle EQE und EQS reduziert. Vor allem beim elektrischen Pendant zur S-Klasse würden die Stuttgarter die Preise purzeln lassen. Die Luxus-Limousine verkaufe Mercedes nun für 956.000 Yuan (130.000 Euro) und damit rund 32.000 Euro günstiger als zuvor. Kunden, die diese Modelle erst kürzlich gekauft hätten, werde ein Preisnachlass gewährt. Die Margen der batterieelektrischen Top-Modelle in China würden laut Mercedes aber auf einem gesunden Niveau bleiben.Der Autobauer reagiere damit auf die zuletzt enttäuschenden Verkaufszahlen in China. Bloomberg berichte unter Berufung auf informierte Kreise, dass der EQS zeitweise nur auf 100 Verkäufe pro Monat gekommen sei.Branchenexperten hätten auch allgemein bereits vor einem ungünstigeren Umfeld für Verkaufspreise der Autobauer gewarnt: Die bisherige Situation eines knappen Angebots bei hoher Nachfrage könnte sich angesichts der konjunkturellen Eintrübung umdrehen. Aus diesem Grund habe auch Tesla bereits im Oktober die Preise einiger Modelle gesenkt."Der Aktionär" favorisiert in diesem Sektor die Porsche AG, die sich auch am Mittwoch stabil präsentiert, so Julian Weber. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: