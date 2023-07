Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (04.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mercedes-Aktie habe in diesem Jahr zwar bereits eine Rendite von 17,5 Prozent erwirtschaftet. Inklusive Dividende lägen Anleger seit Jahresbeginn sogar 25,9 Prozent vorn. An der Marke von 76,00 Euro sei das Papier jedoch zweimal abgeprallt und komme seitdem nicht mehr wirklich in die Gänge. Gehe es nach der Deutschen Bank, sei das Potenzial jedoch noch lange nicht ausgeschöpft.Für Tim Rokossa, Analyst bei der Bank, bleibe der Autobauer einer der Top-Picks im Sektor. In einer Studie vom Dienstag habe der Experte geschrieben, er gehe im ersten Halbjahr von einer Marge am oberen Ende des Zielkorridors aus.Die Margenziele der Division Vans hätten die Stuttgarter infolge der starken Q1-Zahlen um 2 Prozentpunkte nach oben gesteckt und würden seitdem mit 11 bis 13 Prozent kalkulieren. In der wesentlich dominanteren Autodivision rechne das Management weiterhin mit einer Marge von 12 bis 14 Prozent, habe jedoch ein Ergebnis am oberen Ende der Spanne erwartet.Dass Erreichen dieser Ziele traue Rokossa Mercedes im zweiten Quartal zu. Auch für die Zukunft gebe sich der Experte optimistisch. In seinem Modell erstrecke sich der berücksichtigte Bewertungszeitraum nun auf das Jahr 2024. Das Kursziel habe der Analyst von 115 auf 120 Euro angehoben. Der Experte sehe also ein Potenzial von 65 Prozent und rate daher wenig überraschend, die Aktie zu kaufen.Anleger bleiben bei der Empfehlung an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 04.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.