Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen Vz.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,10 EUR -0,21% (31.01.2024, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,26 EUR +0,61% (30.01.2024)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (31.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Im Jahr 2022 hätten neun der zehn Autobauer mit den meisten verkauften Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in China aus dem Land selbst gestammt. Nur Tesla tauche in der Aufstellung als einziger westlicher Fahrzeughersteller auf Platz 3 auf. Deutsche Autobauer seien unter den Top 10 kein zu finden. Unangefochtener Spitzenreiter die BYD. Doch die deutschen Autobauer um Volkswagen, Mercedes-Benz & Co scheinen aufzuholen.Sie hätten nach einer Auswertung der Unternehmensberatung PwC bei Elektroautos Boden gut gemacht. Im größten Absatzmarkt China hätten sie im vergangenen Jahr 49 Prozent mehr E-Autos als im Vorjahr verkauft und seien damit doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt gewachsen, wie PwC am Mittwoch mitgeteilt habe. Im vierten Quartal seien die deutschen Hersteller demnach mit einem Plus von 63 Prozent sogar fast dreimal so schnell gewachsen wie der chinesische Markt. Ihr Marktanteil habe 2023 um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent zugelegt.Weltweit hätten die deutschen Hersteller die Verkäufe ihrer reinen E-Autos laut PwC um 47 Prozent erhöht, ihr weltweiter Marktanteil sei damit um zwei Punkte auf 14 Prozent gestiegen. Im Heimatmarkt habe die E-Mobilität dagegen an Fahrt verloren: "Auf Jahressicht fiel Deutschland mit 11 Prozent BEV-Wachstum sogar hinter den EU-Schnitt zurück." BEV stehe für Battery Electric Vehicle, also rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge.Auch wenn die deutschen Autobauer deutlich aufgeholt hätten, sie müssten weiter kräftig Gas geben, wolle man am chinesischen E-Auto-Markt ein deutliches Wort mitsprechen.mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: