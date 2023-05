Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) weiterhin zu kaufen.Der Autobauer Mercedes-Benz wolle beim Geschäft mit Transportern seine Kosten deutlich reduzieren. Angesichts der Transformation der Branche hin zur E-Mobilität, wo die variablen Kosten deutlich höher als bei Verbrennern seien, sei dies zwingend notwendig, um die Margenziele zu erreichen. 2030 solle jeder zweite Van vollelektrisch fahren."Wir müssen unsere Kosten in den Griff kriegen", habe der Leiter des Geschäftsbereichs Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, am Dienstag in Stuttgart gesagt. Um die Profitabilität zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, habe die Vans-Sparte eine umfassende Kosteninitiative auf Unternehmens-, Produktions- und Produktebene eingeführt, habe es laut Mitteilung geheißen. Demnach sollten die Fixkosten, wie auch auf Konzernebene, bis 2025 um rund 20 Prozent im Vergleich zu 2019 gesenkt werden. Prozesse sollten dafür verschlankt und digitalisiert werden.Die Kostensenkungen sollten auch die Margenaussichten stützen. In diesem Jahr habe die Van-Sparte der Schwaben vor Sonderposten, Zinsen und Steuern eine Gewinnmarge von 11 bis 13 Prozent des Umsatzes eingeplant und dürfte sogar im oberen Bereich der Bandbreite landen. Bis zur Mitte des Jahrzehnts wolle das Management der Lieferwagensparte auch in der anvisierten Spanne bleiben, habe der Leiter des Finanzbereichs, Mario Pucher, gesagt.Danach komme verstärkt der verwässernde Effekt von Elektro-Vans hinzu - Geisen rechne schließlich in dieser Dekade nicht mit einer Kostengleichheit von Elektro-Vans und Verbrennern. "Wir bleiben definitiv zweistellig", habe sich Pucher zuversichtlich gezeigt. Aktuell habe die Van-Sparte von Mercedes ohnehin Oberwasser, im ersten Quartal habe die bereinigte Umsatzrendite bei 15,6 Prozent gelegen.Bis 2026 sollten elektrische Transporter bis zu 20 Prozent vom gesamten Absatz von Mercedes-Benz Vans ausmachen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bis 2030 strebe der Geschäftsbereich mehr als 50 Prozent an. Dabei handele es sich um realistische Einschätzung, habe Geisen gesagt, man wäre aber auch in Lage, mehr zu produzieren.Die Van-Sparte von Mercedes mache ohnehin schon viel Freude. Das sollte sich nach der Umstellung auf E-Mobilität nicht gravierend ändern.Laut Thomas Bergmann von "Der Aktionär" bleibt die Mercedes-Aktie ein Kauf. (Analyse vom 16.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.