Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (01.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zuletzt habe Mercedes-Benz erneut mit guten Zahlen bei Analysten und Aktionären Pluspunkte gesammelt. Die Aktie habe im Anschluss an die Q2-Daten wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die Analysten der DZ BANK würden für das Papier des Autobauers weiteres Potenzial sehen.Mercedes-Benz habe dank des guten Laufs bei Lieferwagen und Autos auch im zweiten Quartal gut abgeschnitten. Das Konzernergebnis sei im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro geklettert. Den Umsatz habe Mercedes-Benz dank eines besseren Absatzes um 5 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro gesteigert.Zuletzt habe sich Goldman Sachs bullish gegenüber Mercedes-Benz geäußert. Analyst George Galliers habe der Aktie Aufwärtspotenzial bis 98 Euro eingeräumt. Analyst Stephen Reitman von der französischen Großbank Société Generale (SocGen) sehe Potenzial bis 110 Euro. Tim Rokossa von der Deutschen Bank habe vor wenigen Tagen noch 10 Euro draufgelegt. Sein Kursziel laute 120 Euro.Optimistisch würden auch die Experten der DZ BANK bleiben. Nach der guten Entwicklung im zweiten Quartal beziehungsweise im ersten Halbjahr habe das Management von Mercedes-Benz wie von der DZ BANK erwartet seine Jahresprognose angehoben. Die Analysten hätten ihre operativen Annahmen nach Vorlage des Zweitquartalsberichts ebenfalls nach oben angepasst.Die Mercedes-Benz Group dürfte auch in den kommenden Quartalen von einer soliden Nachfrage nach ihren Luxus-Produkten und einem weiterhin gut gefüllten Auftragsbuch profitieren, prognostiziere die DZ. Bei Mercedes-Benz Cars würden die Analysten eine Anhebung der Margenprognose mit Vorlage des Drittquartalsberichts für möglich halten. Zudem sollte das laufende Aktienrückkaufprogramm den Kurs der Aktie stützen. Auf Basis ihrer aktuellen Annahmen laute das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie 84 Euro.Aus technischer Sicht habe zuletzt die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Line bei 68,42 Euro gehalten. Würden die Widerstände bei 73,20 Euro und 74,65 Euro überwunden, sei der Weg bis zum alten Hoch bei 75,50 Euro frei.Die Mercedes-Benz Group-Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: