XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

60,94 EUR -0,52% (29.01.2024, 10:07)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (29.01.2024/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von Redburn Atlantic:Redburn Atlantic nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) auf.Redburn Atlantic habe die Coverage von neun Automobil-Erstausrüstern mit einer vorsichtigen Tendenz aufgrund sinkender Zusatzerträge aufgenommen, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Unterstützung der Margen, die durch einen robusten Verbraucher und ein Unterangebot an Fahrzeugen gegeben gewesen sei, schwinde. Redburn Atlantic erwarte, dass die Gewinner die besten Elektrofahrzeugplattformen weiterentwickeln und die gewünschten Modelle skalieren würden, um eine hohe Auslastung bei niedrigeren Stückkosten zu erreichen. Die vom Analysehaus bevorzugten Autobauer seien BMW und Stellantis.Redburn Atlantic hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Mercedes-Benz Group-Aktie mit dem Rating "neutral" und einem Kursziel von 67 EUR in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link