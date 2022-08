Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes habe in den letzten Tagen ganz besonders unter Druck gestanden. Mehrere Analysten hätten sich skeptisch zu den Zukunftsaussichten der Automobilindustrie geäußert. Das Papier sei aus charttechnischer Sicht angeschlagen.Der Verkaufsdruck im Autosektor sei zuletzt unter anderem durch mehrere Verkaufsempfehlungen der Analysten gekommen. Unter anderem hätten die Strategen der Bank of America vor einer Investition in den zyklischen Autosektor gewarnt. Grund sei das nachlassende globale Wachstum.Auch die Ratingagentur Fitch habe zuletzt für Abgabedruck bei den Autotiteln gesorgt. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Inflation und die Gas-Krise die Margen der europäischen Autobauer bedrohen würden.Zwar habe Mercedes-Benz zuletzt mit sehr guten Zahlen für das zweite Quartal und einer Prognoseerhöhung überzeugen können, jedoch sei das Papier zunehmend unter Druck geraten.