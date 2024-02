Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,05 EUR +1,36% (08.02.2024, 18:26)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,04 EUR +1,66% (08.02.2024, 17:37)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (08.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Papier des Stuttgarter Autobauers notiere derzeit an einer signifikanten Hürde im Bereich von 65 bis 65,50 Euro, die sich in der Vergangenheit mehrfach sowohl als Unterstützung als auch als Widerstand erwiesen habe. In der Folge gelte es, das Hoch aus dem November 2022 bei 65,83 Euro zu knacken, ehe das Papier Kurs in Richtung GD200 bei derzeit 66 Euro nehmen könne. Weitere Widerstände würden dann im Bereich der Hochs aus dem Juni 2022 sowie (auf Schlusskursbasis) dem September 2023 zwischen 68,21 und 68,42 Euro warten.Das Chartbild der Mercedes-Benz Group-Aktie habe sich zuletzt wieder aufgehellt. Weitere Gewinne dürften folgen, allerdings gelte es dafür einige Hürden zu nehmen. Nach Ansicht des "Aktionärs" werde 2024 eine Herausforderung für die Automobilhersteller. Mercedes-Benz sei aber im Vergleich zu den Massenherstellern wie Volkswagen in einer weitaus komfortableren Ausgangsposition. Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau zu günstig, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: