Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht zuletzt dank des KI-Hypes erhole sich die weltweit wichtigste Technikmesse Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas immer weiter von der Corona-Delle. Die amerikanische Branchenvereinigung CTA als Veranstalter erwarte rund 130.000 Fachbesucher und Journalisten. Vor einem Jahr seien es 115.000 gewesen, 2022 seien 45.000 Menschen auf die CES gekommen. Die Messehallen seien von Dienstag bis Freitag geöffnet.Die CES sei in den vergangenen Jahren auch immer mehr zu einer Automesse geworden. Unter anderem seien Mercedes und der Zulieferer Continental in Las Vegas dabei, während sich die amerikanischen Branchenriesen nach dem teuren Streik der US-Gewerkschaft UAW zurückhalten würden.Mercedes-Benz präsentiere auf der CES 2023 in Las Vegas unter dem Motto "Tech to Desire" eine Reihe von technologischen Entwicklungen.Im Mittelpunkt werde unter anderem der neue KI-gestützte Virtual Assistant stehen. "Dieser verfügt über empathische Eigenschaften, die vom individuellen Fahrstil und der persönlichen Stimmung beeinflusst werden. Kombiniert mit unserer eigenen MB.OS Software-Architektur wird dieser Ansatz die Zukunft des digitalen Luxus definieren", so Mercedes-Chef Ola Källenius.Mercedes-Benz habe außerdem die neue Funktion "Automatischer Spurwechsel" angekündigt, die noch in diesem Jahr auf den nordamerikanischen Markt kommen werde. Das neue Feature ermögliche es dem Auto, bei eingeschaltetem Tempomat automatisch einen Spurwechsel einzuleiten. Das System sei eine weitere Ausbaustufe des teilautomatisierten Fahrens nach SAE-Level 2.Erst vor wenigen Tagen habe die US-Bank JP Morgan die Einstufung für Mercedes-Benz auf "overweight" belassen. Für die Autoindustrie dürfte 2024 ein starkes Gewinnjahr werden, habe Analyst Jose Asumendi in einem Branchenausblick prognostiziert. Dabei sollten die Hersteller ihre starke Preissetzungsmacht auf Kosten geringerer Produktionsmengen bewahren können. Sein Kursziel für die Aktie von Mercedes-Benz laute 78 Euro.Das Jahr 2024 werde für die Automobil-Hersteller sicherlich eine Herausforderung. Dabei sei Mercedes-Benz allerdings in einer besseren Ausgangsposition im Vergleich zu Volkswagen. VW sei im Massenmarkt einer deutlich stärkeren Konkurrenz ausgesetzt. Die innovativen chinesischen Hersteller würden hier peu à peu ihre Stromer ausrollen. Mercedes-Benz spiele im Luxus-Segment in einer anderen Liga. Der Autobauer habe zudem gute Karten mit seiner MMA-Plattform, auf der 2025 gefertigt werde. Mithilfe der Cell-to-Body-Technologie könnten weitere Kosten reduziert werden. Auch der neue CLA sehe vielversprechend aus.Charttechnisch habe sich die Aktie zuletzt von den Tiefs wieder deutlich gelöst. Dabei habe sich einmal mehr die Range zwischen 52,50 Euro und 55,50 Euro als starke Unterstützungszone erwiesen. Bei 64,15 Euro lauere der nächste charttechnische Widerstand. Die Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2024)