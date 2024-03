Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-CEO, Ola Källenius, habe die EU kürzlich aufgefordert, die Zölle auf chinesische Elektroautos zu senken. Damit schwimme er derzeit eher gegen den Strom, denn das EU-Kabinett habe zuletzt sogar Schritte eingeleitet, um möglicherweise rückwirkend Importzölle auf chinesische Elektroautos zu erheben."Erhöht die Zölle nicht", habe Källenius im Interview mit deran die EU appelliert. "Ich bin ein Nonkonformist, ich denke, wir sollten den umgekehrten Weg gehen: Nehmt die Zölle, die wir haben, und senkt sie ... das ist Marktwirtschaft. Lasst den Wettbewerb spielen. Wenn wir glauben, dass Protektionismus uns langfristig Erfolg bringt, dann lehrt uns die Geschichte, dass das nicht der Fall ist".Die Zölle auf chinesische Autos in Europa lägen derzeit bei zehn Prozent und damit unter den 15 Prozent, die auf in China verkaufte europäische Autos erhoben würden.Während französische Autohersteller wie Renault kein großes Geschäft in China hätten und sich für eine Abschottung mit Zöllen einsetzen würden, seien deutsche Autohersteller stark von diesem abhängig. Sie würden im Fall von höheren Zöllen mögliche Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung fürchten. WKN A2QL01 ), Carlos Tavares, glaube, dass die chinesische Offensive das größte Risiko für Unternehmen wie Tesla und Stellantis sei. "Wir müssen sehr, sehr hart arbeiten, um sicherzustellen, dass wir den Verbrauchern ein besseres Angebot machen als die Chinesen", habe er kürzlich gesagt.Die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung in Form von noch höheren Zöllen sei jedenfalls berechtigt. Gerade für Mercedes sei der chinesische Markt besonders wichtig, da unter anderem die chinesischen Autobauer Geely ( ISIN KYG3777B1032 WKN A0CACX ) und BAIC rund 20 Prozent der Unternehmensanteile halten würden. Es bleibe abzuwarten, zu welchem Ergebnis die EU-Kommission in den kommenden Monaten kommen werde.Investierte Anleger halten weiter an der Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link