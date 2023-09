Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bundeskanzler Olaf Scholz wolle am Dienstag (14:00 Uhr) in München die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility offiziell eröffnen. Die Autobranche erhoffe sich von ihm eine klare Positionierung beim viel diskutierten Industriestrompreis, der sie im weltweiten Wettbewerb entlasten würde. Dabei gehe es um mögliche Subventionen für besonders energieintensive Branchen.Auch eine Verlängerung der Kaufprämien für E-Autos in Deutschland würde aus Sicht der Branche helfen, die von der Regierung angepeilten Ziele zu erreichen.Bundeskanzler Scholz könnte sich in München mit Blick auf die wachsende Sorge vor einer Deindustrialisierung auch zur Sicherung der Arbeitsplätze äußern. Angesichts der Bedeutung des chinesischen Automarkts für VW, BMW und Mercedes-Benz würden auch seine Aussagen zu China mit Spannung erwartet.Nachdem die Autobauer und Zulieferer dem Fachpublikum ihre Neuheiten schon am Montag auf dem Messegelände präsentiert hätten, öffne die IAA am Dienstag ihre Tore auch für das breite Publikum. Vor allem die kostenlos zugänglichen Ausstellungsflächen in der Münchner Innenstadt, wo die Autobauer ihre Fahrzeuge zeigen und auch Testfahrten anbieten würden, dürften in den kommenden Tagen wieder Hunderttausende Besucher anziehen.Die deutschen Autobauer stünden derzeit unter Druck. Die chinesischen Hersteller würden mit fortschreitender Elektronachfrage auch auf den europäischen Markt drängen. Um schneller aussichtsreiche Elektromodelle auf die Straße zu bekommen, entwickle Volkswagen zusammen mit dem lokalen E-Autobauer Xpeng nun gemeinsame Modelle, auf Basis chinesischer Technik. Auch die Ingolstädter Tochter Audi wolle in China ihre Bande mit Partnern vertiefen, weil es nicht rund laufe.Die Aktien der Deutschen Autobauer um Volkswagen, Mercedes-Benz & Co seien charttechnisch derzeit angeschlagen. Volkswagen müsse an einigen Baustellen arbeiten. Derzeit sei das Papier kein Kauf.Mercedes-Benz sieht "Der Aktionär" insgesamt derzeit klar besser positioniert. Anleger bleiben hier an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link