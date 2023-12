Der Autobauer habe zudem gute Karten mit seiner MMA-Plattform auf der 2025 gefertigt wird. Mithilfe der Cell-to-Body-Technologie werde es möglich, weitere Kosten zu sparen. Auch der neue CLA sehe vielversprechend aus.



Charttechnisch habe sich die Aktie zuletzt von den Tiefs wieder deutlich gelöst. Dabei habe sich einmal mehr die Range zwischen 52,50 Euro und 55,50 Euro als starke Unterstützungszone erwiesen. Bei 64,15 Euro lauere der nächste charttechnische Widerstand.



Die Mercedes-Benz Group-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Analysten würden von Mercedes-Benz im Jahr 2024 nur ein minimales Umsatzplus von einem halben Prozent auf rund 153 Milliarden Euro erwarten. Der Gewinn solle sogar um rund zehn Prozent auf 11,68 Euro je Aktie zurückgehen. Dennoch würden die Experten den Aktienkurs des DAX-Titels bis Ende nächsten Jahres im Schnitt um ein Viertel höher stehen sehen.Deutschlands Autobranche stehe vor einem gewaltigen Umbruch. Doch der Umstieg zur E-Mobilität laufe schleppend. Die jüngst gestrichene staatliche Kaufprämie für E-Autos dürfte den Hochlauf weiter belasten. Hinzu kämen geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde Konjunktur. Branchenkenner würden Sand im Getriebe sehen und mit einem anspruchsvollen kommenden Jahr rechnen.Problem China: Die Position der Deutschen in China erodiere in dem Maße, wie der Wandel dort in Richtung E-Mobilität voranschreite, so Fabian Brandt von der Managementberatung Oliver Wyman. "Es ist wirklich alarmierend, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die Branche beim Verbrenner und beim E- Auto performt", habe Brandt gesagt. Die Branche müsse dringend handeln, wesentliche Hebel seien attraktive E-Fahrzeuge, deutliche Kostensenkungen und ein stärkerer Fokus auf die Markenpositionierung. In der heutigen Struktur sei das Geschäft der deutschen Hersteller ohne Erfolg in China nicht tragfähig.Ein Abkoppeln von China würde die deutsche Autoindustrie nach Ansicht des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer langfristig sehr stark beschädigen. China sei der wichtigste Automarkt der Welt und das Innovationszentrum der Autoindustrie. "Die deutschen Autobauer sind abhängig von China und nicht umgekehrt", so Dudenhöffer.Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz habe zum Beispiel in den ersten drei Quartalen des Jahres mehr als ein Drittel seiner Autos in China verkauft. Beim Premium-Konkurrent BMW sei es ebenfalls ein gutes Drittel gewesen. Volkswagen habe mit seiner Kernmarke sogar fast bei der Hälfte gelegen."Früher haben die Chinesen bei uns abgeschaut, jetzt müssen wir bei denen abschauen", habe Stefan Reindl, Leiter des Geislinger Instituts für Automobilwirtschaft, gesagt. Die chinesischen Anbieter seien in der Entwicklung viel schneller. Die Deutschen hätten sich zu sehr ausgeruht und "kommen nicht aus dem Quark". Sie müssten ihre Komfortzone verlassen, so Reindl. Dass deutsche Fahrzeuge weltweit zu den Besten gehören würden, sei kein Grundgesetz.Doch nach dem Aus für die E-Auto-Prämie würden die Belastungen für die Unternehmen sogar noch steigen. Mehrere Hersteller hätten in dieser Woche angekündigt, den nun entfallenen staatlichen Anteil der Kaufprämie zumindest befristet zu übernehmen. Eigentlich habe der Bund bis zum Jahresende eine Kaufprämie für Neuwagen von bis zu 4.500 Euro zu gewähren wollen. Hinzu sei eine hälftige Zulage der Hersteller gekommen, also bis zu 2.250 Euro. Zum 1. Januar 2024 sollte die staatliche Prämie auf 3000 Euro gesenkt werden und dann Ende 2024 auslaufen.In den vergangenen Jahren hätten die Hersteller trotz Krisenmodus gute Geschäfte gemacht, die sie abzusichern versucht hätten, so Brandt. "Starker Kostenfokus und Resilienz stehen häufig im Widerspruch zueinander." Statt nun aber bei der Beschaffung zu sparen, sollten die Hersteller vielmehr auch auf ihre Personalkosten achten und sich dort "verschlanken", rate Brandt.Vor wenigen Tagen hätten die Experten der UBS im Hinblick auf die Herausforderungen 2024 das Kursziel für Mercedes-Benz von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. In einer Ergebnis-Hochrechnung (EBIT-Bridge) für den Autosektor der Jahre 2023 und 2024 habe Analyst Patrick Hummel seine vorsichtige Prognose der globalen Absatzvolumina und seine negative Einschätzung des Preis-Mix berücksichtigt. Wachsende Preisnachlässe und schrumpfende Auftragsbücher seien in der EU und den USA bereits Realität.Für die Hersteller außer Porsche AG erwarte Hummel einen EBIT-Rückgang von 20 bis 25 Prozent im Jahresvergleich. Für die Zulieferer rechne der Experte mit einem stagnierenden Trend. Nur die Reifenhersteller dürften von einem gesunden Nachfrage- und Nettopreisumfeld profitieren, was zu einem EBIT-Wachstum von 9 Prozent führen sollte, so Hummel.Bernstein Research stufe dagegen die Aktie von Mercedes-Benz weiter auf "outperform". Kursziel 85 Euro. Die Bilanzen europäischer Autobauer seien in robuster Verfassung, so Analyst Daniel Roeska in einer Branchenstudie. Angesichts hoher Barmittelvorräte fordere er die Finanzchefs dazu auf, das Geld nicht zu horten und Aktionäre bei der Kapitalverteilung stärker zu berücksichtigen. Damit hätten sie eine echte Chance, die Bewertungen zu erhöhen.Das Jahr 2024 werde für die Automobil-Hersteller sicherlich eine Herausforderung. Dabei sei Mercedes-Benz allerdings in einer besseren Ausgangsposition im Vergleich zu Volkswagen. VW sei im Massenmarkt einer deutlich stärkeren Konkurrenz ausgesetzt. Die innovativen chinesischen Hersteller würden hier peu a peu ihre Stromer ausrollen. Mercedes-Benz spiele im Luxus-Segment in einer anderen Liga.