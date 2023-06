Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zwar habe die Mercedes-Benz Group-Aktie seit Jahresanfang den DAX mit einem Plus von 17 Prozent outperformt. Hinter den BMW-Papieren, die im gleichen Zeitraum auf einen Zuwachs von 30 Prozent kommen würden, hinke sie allerdings deutlich hinterher. Damit habe sich auch der Bewertungsabschlag zum Rivalen aus München vergrößert.Gehe es nach Daniel Roeska, Analyst bei Bernstein Research, dürfte sich der Abschlag auf längere Sicht jedoch wieder verkleinern. So sehe der Experte mit seinem Kursziel von 110 Euro für die BMW-Stämme kaum mehr Luft nach oben. Mercedes habe nach Ansicht Roeskas hingegen noch ordentlich Potenzial: In einer Studie vom Montag habe er das Kursziel von 90 Euro bestätigt. Dieses liege rund 25 Prozent über dem gegenwärtigen Niveau. Dementsprechend rate der Bernstein-Analyst auch zum Kauf der Aktie.Die Kosteneffizienz des Autobauers werde am Markt nicht ausreichend gewürdigt, so Roeska. Sie stütze schon jetzt das neue Margenziel von 12 Prozent. Die Reduktion der Fixkosten und die Neuausrichtung unter CEO Ola Källenius auf "Klasse statt Masse" würden es möglich machen, nachhaltige EBIT-Margen von 12% zu erzielen. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre von acht bis zehn Prozent stelle dabei eine Untergrenze dar, die nur in schlechten Zeiten erreicht werde. Im Jahr 2025 würden zudem die Investitionsausgaben sowie die Forschungs- und Entwicklungskosten um 20% sinken.Anleger bleiben bei der AKTIONÄR-Empfehlung an Bord, so Julian Weber. (Analyse vom 26.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: