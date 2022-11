Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,27 EUR +0,19% (22.11.2022, 13:34)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,30 EUR +0,63% (22.11.2022, 13:19)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Barclays habe die Einstufung für Mercedes-Benz auf "overweight" belassen. Analyst Henning Cosman und seine Kollegen hätten in einer Studie einen Ausblick auf das Jahr 2023 der europäischen Automobilbranche gewagt. Mit der gestörten Angebots- und Nachfrage-Balance dürften die derzeit wesentlichen Trends im ersten Halbjahr 2023 anhalten, während das Rezessionsrisiko größer werde. Die Bewertung von Mercedes-Benz sei aber vielversprechend niedrig. Die Aktie sei neben Michelin Henning Cosmans bevorzugter Sektorwert. Sein Kursziel laute 74 Euro.Wenige Tage zuvor habe Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer Kritik an der Luxus-Strategie von Mercedes geäußert. Statt weiter auf "Luxus-Schnickschnack" zu setzen, müsse der Autobauer auch wieder die Massenproduktion wie bei der A-Klasse in den Fokus nehmen. Das habe viele Kostenvorteile: Eine Software lasse sich einmal programmieren und für andere Modelle übernehmen. Auch beim Einkauf von Batterien habe man so Preisvorteile.Zuletzt habe Mercedes jedoch durch die Fokussierung auf höherpreisige Modelle profitiert. Der durchschnittliche Umsatz pro Fahrzeug sei zwischen 2019 und 2021 um 26 Prozent auf 49.800 Euro gestiegen. Gut möglich, dass die Preissenkungen zuletzt in China den Margen einen kleinen Dämpfer verpassen würden, jedoch sollte die Strategie auf lange Sicht weiter Früchte tragen. Denn auch technologisch sei Mercedes auf einem guten Weg: Mercedes sei der einzige Hersteller - noch vor Tesla - dessen Elektro-Luxus-Limousine EQS mit dem Drive Pilot ausgestattet sei, der autonomes Fahren nach Level 3 ermögliche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: