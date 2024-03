Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem CEO Ola Källenius bereits Mitte Februar bei den Elektroauto-Zielen des Stuttgarter Konzerns einen Gang zurückgeschalten habe, lege nun der Betriebsrat nach und fordere ebenfalls ein späteres Aus für den Verbrennungsmotor. Michael Häberle, Betriebsratsvorsitzender des Mercedes-Benz-Werks in Stuttgart-Untertürkheim und Mitglied des Aufsichtsrats, habe im Gespräch mit dem "Spiegel" die Notwendigkeit betont, flexibel auf die Marktsituation reagieren zu können. "Diese Flexibilität müssen wir uns so lange wie möglich erhalten, um die Transformation sauber zu gestalten", habe er gesagt. Häberle habe argumentiert, dass eine Verschiebung des Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor es Mercedes-Benz ermögliche, den Übergang zu alternativen Antrieben sozialverträglicher zu gestalten und Arbeitsplätze besser zu sichern.Derzeit könne Mercedes-Benz je nach Nachfrage mehr Verbrenner oder mehr Elektroautos produzieren. Diese Flexibilität sei allerdings gefährdet, wenn die EU-Verordnung, nach der ab 2035 nur noch klimaneutrale Pkw zugelassen werden dürften, strikt umgesetzt werde. Das Verbot werde aber 2026 nochmals überprüft.Die Margen im Bereich der Verbrenner seien weitaus höher im Vergleich zu den Elektroautos. Mercedes-Benz habebereits in den USA das Portfolio zuletzt den Marktbedingungen angepasst. Man verkaufe weniger High-End und weniger Elektroautos, dafür mehr günstigere Verbrennermodelle.Grundsätzlich stimme die Strategie bei Mercedes-Benz. Die Aktie sei eine Halteposition, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link