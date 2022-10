Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

56,96 EUR +2,93% (18.10.2022, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

56,89 EUR +2,97% (18.10.2022, 09:49)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Automarkt in der EU bleibe schwierig. Zwar habe es im September im Jahresvergleich einen Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um 9,6 Prozent auf 787 870 Fahrzeuge und damit das zweite Plus in Folge gegeben, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitgeteilt habe. Dennoch würden die Anmeldungen damit nach den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt um 9,9 Prozent unter dem Vorjahreswert bleiben.Das Umfeld für die Autowerte sei und bleibe schwierig. Zuletzt seien in erster Linie zyklische Werte aus den Depots verkauft worden. Das Minus für die Mercedes-Aktie betrage seit dem Hoch rund 28 Prozent. Sei damit schon ein Großteil der zu erwartenden Gewinnrückgänge eingepreist und ein Rebound für die Aktie möglich?Nach dem Kursrutsch der Mercedes-Aktie sehe das US-Analysehaus Bernstein Research auf dem aktuellen Niveau wieder durchaus Chancen für Anleger. Das Kursziel von Analyst Toni Sacconaghi für die Mercedes-Aktie liege bei 85 Euro.Auch die britische Investmentbank Barclays bleibe bei ihrer Kaufempfehlung für die Mercedes-Aktie. Allerdings habe Analyst Henning Cosman das Kursziel von 95 auf 74 Euro gekürzt. Mercedes-Benz beeindrucke mit einer Geschäftsentwicklung, die die Markterwartungen schlage, während die Ausrichtung gleichzeitig hin zu Luxus, Technologie und Nachhaltigkeit verschoben werde. Daran dürfe sich auch im dritten Quartal nichts geändert haben.Dennoch sei die Aktie aufgrund des Abverkaufs zyklischer Werte besonders unter Druck gekommen. Seit Jahresbeginn stehe ein Minus von 28 Prozent.Aus technischer Sicht müsse die starke Unterstützung bei 53,10 Euro verteidigt werden. Falle diese Marke, führe der Weg Richtung 50,19 Euro. Nach oben eröffnet sich neues Potenzial für die Aktie, sobald die 50-Tage-Linie bei 56,15 Euro geknackt wird, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group AG. (Analyse vom 18.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link