Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

55,03 EUR -2,43% (01.09.2022, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

55,31 EUR -1,44% (01.09.2022, 15:47)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (01.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes habe ambitionierte Ziele. Vorstand Ola Källenius wolle mit seinem Team die Elektrifizierung des Portfolios weiter vorantreiben. Dazu sollten im laufenden Jahr acht vollelektrische Fahrzeuge an sieben Standorten gebaut werden. Nicht nur deshalb sehe Bernstein Research für die Mercedes-Benz-Aktie deutliches Potenzial.Der Autosektor sei im Juli in bester Verfassung gewesen, so Bernstein-Analyst Daniel Roeska in einer Branchenstudie. Dies dürfte zu einer starken Leistung der Hersteller auch im dritten Quartal führen. Besonders aussichtsreich sehe Roeska die Aktie von Mercedes-Benz. Sein Kursziel laute 85 Euro.Derweil treibe Mercedes die Elektrifizierung seines Portfolios voran. Zuletzt habe im Mercedes-Werk in Tuscaloosa die Produktion des EQS-SUV gestartet. Am Standort in Alabama werde neben dem EQS-SUV noch die Produktion des EQE-SUVs anlaufen.Der Luxus-SUV von Mercedes solle bis Dezember für den Export bereitstehen. Insgesamt gebe es drei Varianten des Fahrzeugs, die in den Basisvarianten zwischen 110.658 und 135.291 Euro starten würden.Die Tendenz sollte sich in den nächsten Monaten fortsetzen.Aus fundamentaler Sicht sei alles in Ordnung. Die Luxus-Strategie von Mercedes sollte aufgehen. Aus technischer Sicht zeige sich ein gemischtes Bild. Neues Kurspotenzial eröffne sich erst, sobald die 50-Tage-Linie bei 57,16 Euro genommen werde.Im Anschluss wäre der Weg bis zum horizontalen Widerstand bei 62,50 Euro frei. Aktuell zeige die Tendenz aber eher nach unten. Dabei stelle die Marke von 54,50 Euro einen starken Support für die Aktie dar. Darunter liege eine horizontale Unterstützung bei 52,90 Euro. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link