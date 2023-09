Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Berenberg habe nach einem Analystenwechsel die Autobranche neu bewertet. Die Lieferketten-Risiken würden zwar nachlassen, dafür seien jedoch Nachfrage-Sorgen in den Mittelpunkt gerückt, so der nun für den Sektor zuständige Analyst Romain Gourvil. Vor dem Hintergrund der Konjunktursorgen und einer vom Wettbewerb bedingten Preis-Mix-Erosion habe er für die heimischen Hersteller bis 2025 seine Schätzungen nach unten revidiert. Die Aktie von Mercedes-Benz ziehe er aus Bewertungsgründen BMW vor.Das Kursziel für Mercedes-Benz habe Gourvil von 88 auf 83 Euro gesenkt, seine Kaufempfehlung aber bestätigt. Bei BMW habe der Experte zwar den fairen Wert von 99 auf 102 Euro angehoben, hier aber seine Einstufung auf "hold" belassen.Bei BMW sei bei einem 2024er KGV von 6 und eine Dividendenrendite von fünf Prozent viel Positives eingepreist. Mercedes-Benz ziehe er trotz der allgemeinen der Kosten- und Nachfragesorge aus Bewertungsgründen (2024er KGV von 5 und Dividendenrendite von acht Prozent) vor. Zudem sollte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von vier Milliarden Euro bis 2024 (hier seien erst Papiere im Wert von einer Milliarde erworben worden) den Aktienkurs aus Sicht des Analysten - ähnlich wie bei BMW im vergangenen Jahr - im Laufe der Zeit stützen.Die heimischen Autobauer hätten derzeit einen schwierigen Stand. Die chinesischen Hersteller würden mit fortschreitender Elektronachfrage auch verstärkt auf den europäischen Markt drängen. Das werde auf der IAA sichtbar, traditionell die Hausmesse der deutschen Automarken. Mercedes, BMW und Co müssten auf die Tube drücken und in Sachen Innovation, Software und Konnektivität bei ihren Elektroautos deutlich nachbessern. Das gehe nicht von heute auf morgen. Doch die Zeit dränge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.