Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz wolle in Zukunft Batteriesysteme von Elektroautos wiederverwerten und beginne mit dem Bau einer eigenen Recyclingfabrik im baden-württembergischen Kuppenheim. Am Freitagmorgen solle nach Angaben des Unternehmens der Grundstein für das Werk gelegt werden. Geplant sei eine Kapazität von 2.500 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien jährlich.Auch Volkswagen teste seit zwei Jahren Verfahren in Salzgitter und wolle dort jährliche Recycling-Kapazitäten von 1.500 Tonnen anpeilen.Mit dem Recyclingverfahren an sich wolle Mercedes einer Sprecherin zufolge in diesem Jahr anfangen - in einem ersten Schritt mit der Demontage der Batterien. Technologiepartner des Autoherstellers sei der private Batterierecycler Primobius. Im zweiten Schritt solle Mercedes zufolge ein sogenanntes hydrometallurgisches Verfahren zum Einsatz kommen. Dabei würden die Batterieteile unter Wasserzugabe zunächst zerkleinert. Aus dieser Masse würden anschließend wertvolle Rohstoffe wie Nickel und Kobalt mithilfe von Säuren herausgelöst.Experten zufolge sei die große Aufgabe beim Batterie-Recycling, solche Prozesse im großen Stil zu automatisieren.Auch "Der Aktonär" bleibe langfristig zuversichtlich bei Mercedes-Benz. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt und befinde sich jetzt nur knapp unter der wichtigen Hürde in Form des 2022er-Hochs von 77,90 Euro. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein neues Kaufsignal. Volkswagen sei derzeit eine Halteposition. (Analyse vom 03.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: