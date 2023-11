Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die britische Investmentbank Barclays habe den Autosektor erneut genauer unter die Lupe genommen und dabei einige Up- und Downgrades vollzogen. Hochgestuft worden sei die Aktie von Continental. Dementsprechend gehe es bei dem Titel im frühen Handel auf Tradegate nach oben. Unter Druck stünden hingegen Mercedes-Benz und Porsche SE, die abgestuft worden seien.Barclays habe Porsche SE von "overweight" auf "equal weight" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 50 Euro gesenkt. Analyst Henning Cosman habe dies in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Autoherstellern mit niedrigeren Kurszielen der Papiere von Volkswagen und der Porsche AG begründet. Insgesamt sehe Cosman die Hersteller ohnehin auf dem Rücksitz im Vergleich mit den Zulieferern.Mercedes-Benz habe Barclays ebenfalls von "overweight" auf "equal weight" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 60 Euro gesenkt. Die Anlagestory sei nicht zerbrochen, aber angeknackst, so Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt habe von den Stuttgartern mehr Widerstandskraft erwartet, so sein Fazit mit Blick auf schwächere Quartalszahlen und das gesenkte Profitabilitätsziel. Zudem nähmen die Rabatte zu und der Geschäftsmix verschlechtere sich.Continental hingegen sei von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 90 Euro angehoben worden. Analyst Erwann Dagorne werde in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie für Europas Autozulieferer etwas offensiver. Insgesamt würden die Barclays-Experten skeptisch für den Autosektor bleiben, die Zulieferer hätten aber die Nase vorn. Conti und Forvia seien die Favoriten vor Valeo und Michelin.Für Volkswagen und BMW habe Barclays derweil die Kursziele reduziert: von 150 Euro auf 135 Euro bei VW und von 92,50 Euro auf 85,00 Euro bei BMW.Anleger bleiben hier dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Aktie von Continental habe sich zuletzt charttechnisch klar nach oben gearbeitet. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX