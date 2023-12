Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (20.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Verband der Europäischen Automobilhersteller Acea habe am Morgen die Kfz-Zulassungszahlen für November in der Europäischen Union veröffentlicht. Hier sei deutlich geworden, dass die Autonachfrage etwas an Schwung verliere. Dies drücke auf die Stimmung bei den Autowerten. Bereits am Dienstag hätten die Werte um Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz & Co zu den schwächsten Titeln im DAX gezählt.Im November seien laut dem Herstellerverband Acea 885.581 Pkw neu zugelassen worden, was einem Anstieg von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. In den ersten elf Monaten des Jahres habe die Autoindustrie insgesamt einen Anstieg von 15,7 Prozent auf fast 9,7 Millionen Fahrzeuge verzeichnet. Besonders stark seien die Zulassungen von reinen Elektroautos in der gesamten EU seit Jahresanfang gestiegen.Unter den vier größten Automärkten der EU hätten Italien (plus 16,2 Prozent), Frankreich (plus 14 Prozent) und Spanien (plus 7 Prozent) im November signifikante Zuwächse bei den Neuanmeldungen verzeichnet. In Deutschland dagegen habe es einen Rückgang um 5,7 Prozent gegeben.Marktführer Volkswagen habe im November mit seinen Marken einen Marktanteil von 26,2 Prozent erreicht. Die Wettbewerber Stellantis (15,7 Prozent) und Renault (10,6 Prozent) seien dahinter gefolgt. BMW habe einen Marktanteil von 7,6 Prozent verbuchen können, während Mercedes-Benz auf 5,9 Prozent gekommen sei. Der US-Elektroautopionier Tesla habe einen Marktanteil von 3,5 Prozent erzielt.Die Favoriten des AKTIONÄR im Sektor bleiben aber Mercedes-Benz und Porsche AG, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link